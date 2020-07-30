Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по РФ

13:00 | 31.07.2020

Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России. Обслуживание этих операций завершилось в полночь 31 июля с вступлением в силу нового пользовательского соглашения, передает РБК.



PayPal ранее уведомил Центробанк о прекращении внутренних переводов в нашей стране. Офис в Москве закрывать пока не собираются. Система продолжит поддерживать международные платежи. Российские пользователи как и раньше смогут переводить деньги за границу или получать их от зарубежных пользователей, отмечает «Эхо Москвы».

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