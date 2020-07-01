В Кремле не согласились с мнением Дерипаски о плохой борьбе с санкциями

16:41 | 30.07.2020

Пресс-секретарь Путина Песков не согласился с мнением миллиардера Дерипаски о том, что российские власти «абсолютно пофигистично» подходят к борьбе с введенными против страны санкциями, передает РБК. По словам пресс-секретаря президента РФ, этими вопросами занимается все руководство и вся промышленность страны.



«Естественно, некоторые предприниматели хотели бы, чтобы процессы по суверенизации экономики, процессы по импортозамещению в секторе производства, промышленного производства проводились быстрее, чем они проводятся. Но говорить о том, что только четыре человека занимаются противодействием санкциям, неверно», — заявил Песков.



Ранее в интервью телеканалу РБК Дерипаска сказал, что западные санкции сильно влияют на экономику России, а необходимых для противодействия им мер не предпринимается.

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