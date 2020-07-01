Путин заявил, что экологические проблемы города Усолье-Сибирское долгие годы замалчивались

16:35 | 30.07.2020

Путин заявил, что экологические проблемы города Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались и фактически замалчивались.



«Груз экологических проблем накапливался здесь очень давно, ещё с 30-х годов прошлого века. На этой территории работало крупное химическое предприятие, и сейчас обстановка такова, что объекты хранения отходов химического производства действительно находятся в аварийном состоянии. Если по честному сказать, никто этим толком и не занимался никогда, более того, проблему, вместо того чтобы решать по существу, фактически замалчивали», - заявил Путин на инициированном врио губернатора Иркутской области совещании по экологической ситуации в Усолье-Сибирском, передает РИА «Новости».



Речь идет о заводе «Усольехимпром», который с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности СССР за Уралом.

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