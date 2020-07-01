В Минздраве работают над изменением правил медосмотра для водителей

16:19 | 30.07.2020

В Минздраве работают над изменением правил медосвидетельствования для водителей, они будут готовы к концу года, рассказал РИА Новости замминистра здравоохранения Олег Салагай.



По словам замминистра, в ближайшее время вопрос о новом порядке медосмотра будет обсуждаться на уровне конкретного нормативного акта. Салагай пояснил, что порядок должен быть сбалансирован. В частности, для регионов должен быть доступен максимально возможный спектр современных методик. Кроме того, новый порядок должен позволить выявлять людей с зависимостями.

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