Песков назвал инсинуациями заявления о попытках России дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

15:57 | 30.07.2020

Пресс-секретарь Путина Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что Москва могла кого-то направить в Белоруссию для дестабилизации ситуации в республике, передает gazeta.ru. Москва надеется получить информацию, которая поможет разобраться в произошедшем, добавил он. Песков также опроверг появившуюся накануне информацию о том, что среди задержанных есть граждане Украины. Песков подчеркнул, что все они — россияне.



Накануне стало известно о задержании трех десятков человек, якобы имеющих отношение к частной военной компании «Вагнер». В Белоруссии возбудили дело о подготовке террористического акта. Спецслужбы продолжают искать еще порядка 200 человек, которые находятся на территории страны, отмечает «Эхо Москвы».

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