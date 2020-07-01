В Москве американского студента осудили на девять лет за сопротивление полицейским при задержании

15:45 | 30.07.2020

Головинский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима американского студента из Техаса Тревора Рида, оказавшего летом 2019 года сопротивление столичным полицейским при задержании. В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян, передает «Интерфакс».



Перед оглашением приговора Рид заявил, что больше никогда не будет пить водку. Студент также поблагодарил за поддержку и передал привет семье. Накануне гособвинение запросило для Рида девять лет восемь месяцев лишения свободы.

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