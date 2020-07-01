Федерация независимых профсоюзов предложила увеличить пособия по безработице в России

15:38 | 30.07.2020

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить размер пособия по безработице. Она хочет поднять минимальный порог до прожиточного минимума, а максимальный — до средней зарплаты в регионе.



Письмо, с которым ознакомились «Известия», организация направила в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. По расчетам «Известий», если идею профсоюзов поддержат, выплаты безработным могут достигнуть 12–51 тыс. рублей в среднем по стране.



Отмечается, что по итогам второго квартала 2020 года уровень безработицы в российских регионах по сравнению с таким же периодом прошлого года в среднем вырос на 30%, следует из опубликованных данных Росстата.

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