В ФСБ заявили о задержании военнослужащего Черноморского флота по подозрению в госизмене

12:48 | 30.07.2020

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины. По данным ведомства, россиянин собирал и передавал в главное управление разведки минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Задержанному избрана мера пресечения – заключение под стражу.

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