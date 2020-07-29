Дональд Трамп заявил, что не понимает, почему США должны защищать Германию от России

12:44 | 30.07.2020

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не понимает, почему Соединенные Штаты должны защищать Германию от России. По его словам, ФРГ ежегодно платит России миллиарды долларов за энергию. «И мы должны защищать Германию от России? Что это вообще такое?» — возмутился Трамп, рассуждая о выводе трети американских военных с немецких баз, передает gazeta.ru.



«Кроме того, Германия сильно просрочила свой 2%-ный взнос в НАТО. Поэтому мы выводим часть войск из Германии!» – добавил президент США.



Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии выведут в общей сложности почти 12 тысяч американских военных, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию, сообщает РИА «Новости».

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