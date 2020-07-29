В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о подготовке терактов

12:35 | 30.07.2020

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Анатолий Равков сообщил, что в отношении задержанных накануне 32 россиян и одного гражданина Белоруссии возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, передает «Интерфакс». Сейчас на территории Белоруссии может находиться до 200 боевиков. Идет их розыск. Однако это все равно, что искать «иголку в стогу сена», утверждает Равков.



Накануне белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о задержании под Минском «32 боевиков иностранной частной компании Вагнер». Еще одного человека задержали на юге страны, сообщает РИА «Новости».

© «Вечерние ведомости»