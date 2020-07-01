Собянин заявил, что запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится до конца августа

17:19 | 29.07.2020

Запрет на массовые мероприятия в Москве сохранится как минимум до конца августа, заявил мэр города Собянин. По его словам, снимать ограничения пока рано.



«Мы, скорее всего, не будем давать разрешение на массовые мероприятия, по крайней мере, в ближайший месяц. Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация», — сказал Собянин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.



Ранее Собянин, что число вновь выявляемых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве снизилось с мая в 10 раз.

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