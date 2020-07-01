Голикова заявила, что учебный год в России начнётся 1 сентября в обычном формате

16:44 | 29.07.2020

Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в традиционном формате. Вузы могут перенести начало учебного года, но не более чем на два месяца. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания по ситуации с коронавирусом, передает lenta.ru.



«Нами принято решение новый учебный год в школах начинать как обычно, в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах», — сказала она.



При этом Голикова подчеркнула, что необходимо обеспечить проведение школьных линеек с соблюдением всех противоэпидемиологических мер, сообщает russian.rt.com.

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