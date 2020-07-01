Адвокат потерпевших рассказал об отказе Михаила Ефремова признать вину в ДТП

16:27 | 29.07.2020

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле об аварии с участием актёра Михаила Ефремова, заявил, что в материалах уголовного дела содержится отказ артиста от признания вины, передает russian.rt.com. «Он сначала признал вину, затем отказался. Это есть в материалах дела», — сказал адвокат.



Как напоминает Kp.ru, ДТП с участием актера произошло 8 июня, когда Ефремов, сев за руль в пьяном состоянии, на большой скорости въехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого позже скончался. За нарушение правил ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека, артисту грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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