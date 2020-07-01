Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России может качнуться в любую сторону

16:17 | 29.07.2020

Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет, заявил Путин, передает РИА «Новости». По его словам, поспешность со снятием ограничений чревата последствиями. «Это показала ситуация в некоторых регионах», — сказал глава государства.



При Путин он заявил, что в РФ число случаев коронавируса сейчас вдвое ниже пиковых значений мая.

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