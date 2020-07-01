В Белоруссии силовики задержали 32 боевика иностранной ЧВК

16:14 | 29.07.2020

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали неподалеку от Минска группу «боевиков иностранной частной военной компании» (ЧВК), сообщает официальное белорусское информагентство БЕЛТА.



По данным агентства, были задержаны 32 человека, это произошло в ночь на 29 июля.



«Никакой дополнительной информации у нас пока нет», — заявил порталу Tut.by представитель Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович. Пресс-службы КГБ и Госпогранкомитета пока никак не прокомментировали сообщения о задержании членов ЧВК.



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