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16:14 | 29.07.2020

В Белоруссии силовики задержали 32 боевика иностранной ЧВК

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали неподалеку от Минска группу «боевиков иностранной частной военной компании» (ЧВК), сообщает официальное белорусское информагентство БЕЛТА.

По данным агентства, были задержаны 32 человека, это произошло в ночь на 29 июля.

«Никакой дополнительной информации у нас пока нет», — заявил порталу Tut.by представитель Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович. Пресс-службы КГБ и Госпогранкомитета пока никак не прокомментировали сообщения о задержании членов ЧВК.

© «Вечерние ведомости»

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