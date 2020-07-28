Жена Артема Чайки попросила защиты из-за угроз отобрать детей

13:56 | 29.07.2020

Фото: скриншот видеообращения

Марина Чайка, супруга сына бывшего генпрокурора России Артема Чайки, заявила о том, что ее муж отказывает ей в разводе и не возвращает паспорт. Видеообращение было размещено на ютуб-канале Екатерины Гордон, которая представляет юридические интересы Марины Чайки.



Женщина отметила, что не претендует на имущество супруга. Также она рассказала о том, что органы опеки на стороне мужа, а потому существует угроза того, что у нее отберут детей.



«Свое обращение я от отчаяния делаю. Я просто женщина, которая хочет развестись со своим супругом. Мы прожили с ним 21 год, у нас четверо детей. Сейчас наша спокойная жизнь с детьми стала под угрозой. Я не делю с ним имущество, я не хочу ничего от супруга. Я хочу, чтобы мне выдали хотя бы паспорт, у меня нет его уже два месяца. Я вынуждена из-за этого подать в суд… Я просто понимаю, что в адрес моей семьи идут угрозы и обещания отобрать детей. Органы опеки дали понять, что в суде они будут защищать мужа. Я прошу прессу и всех людей поддержать меня», — заявила Марина Чайка.





Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»