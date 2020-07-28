Президент Казахстана Токаев поручил продлить карантин из-за COVID-19 в стране

12:19 | 29.07.2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные ограничения по коронавирусу в стране еще на 14 дней. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.



На совещании у Токаева премьер-министр Аскар Мамин доложил, что после введения строгого карантина число заразившихся коронавирусом стабилизировалось на уровне 1500-1600 человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43 процента, реанимационных палат — на 27 процентов.



Как напоминает РИА «Новости», Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.

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