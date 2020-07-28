Американские СМИ назвали стоимость одной дозы американской вакцины от COVID-19

12:09 | 29.07.2020

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить цену за курс прививок от COVID-19 на уровне 50-60 долларов (25-30 долларов за дозу). Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на информированные источники. Такую цену компания установит для США и других стран с «высоким уровнем дохода».



Как сообщает газета, подобная цена может считаться завышенной на фоне заявлений других производителей. Отмечается, что американская Pfizer и германская BioNTtec намерены продавать дозу вакцины за $19,5 - ранее они уже договорились с правительством США о поставках 100 миллионов доз.



Отмечается, что с 27 июля Moderna начала третий, финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Участниками клинических испытаний станут 30 тыс. человек. По данным агентства Associated Press, это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 в мире.

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