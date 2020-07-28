В Минобороны Финляндии заявили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны

11:58 | 29.07.2020

Два российских истребителя Су-27 подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии 28 июля. Об этом сообщает министерство обороны Суоми. Отмечалось, что инцидент произошел над Финским заливом около Хельсинки в 14:00.



В Министерстве обороны России в свою очередь отмечают, что четыре российских истребителя планово перелетели из Карелии в Калининградскую область по заранее согласованному маршруту и не нарушали границ других государств, передает «Эхо Москвы».

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