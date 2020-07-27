Две трети работающих россиян не хотят переходить на электронные трудовые книжки

13:47 | 28.07.2020

Большинство россиян не хотят переходить на электронные трудовые книжки, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. За вычетом неработающих пенсионеров и тех, кто уже оформил электронную трудовую (это стало возможным с 1 января 2020 года), выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% респондентов, перейти на «цифру» намерены 30%.



Основными недостатками нововведения участники назвали риски потери данных из-за технических сбоев и утечки информации посторонним лицам. Помимо этого, респонденты указали на невозможность ее использования при отсутствии интернета или электроэнергии.

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