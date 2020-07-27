Азербайджан объявил о проведении военных учений с Турцией на границе с Арменией

13:35 | 28.07.2020

Азербайджан проведет совместные с Турцией военные учения, в том числе на границе с Арменией, сообщает Vesti.az. «В совместных учениях будут задействованы личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, а также военная авиация и средства противовоздушной обороны армий двух стран», - сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана.



В Министерстве иностранных дел Армении уже заявили, что планы Азербайджана провести совместные с Турцией военные учения можно расценивать как провокацию. Такие шаги, подчеркнули в Ереване, препятствуют урегулированию карабахского конфликта, передает MK.ru.



Напомним, 12 июля на границе Товузского района Азербайджана и Тавушского района Армении начались столкновения. Баку и Ереван, между которыми уже 30 лет идет территориальный спор из-за Нагорного Карабаха, обвинили друг друга в провокациях.

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