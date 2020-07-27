Российские банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

13:21 | 28.07.2020

В июне 7 из 11 российских банков из списка системно значимых потеряли более 600 миллионов долларов валютных вкладов. Такая информация следует из отчетов кредитных организаций, на которые ссылается РБК.



Как пишет издание, с наибольшим оттоком валютных вкладов столкнулся ВТБ — сумма составила 470 миллионов долларов. Валютных вкладчиков крупнейшие банки страны продолжают терять даже после пика кризиса и пандемии коронавируса.



Аналитики отмечают, что банки попросту предлагают слишком низкую доходность сбережений и отказываются продлевать вклады.

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