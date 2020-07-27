Министерство финансов предложило перечислять в Пенсионный фонд конфискованные средства

12:46 | 28.07.2020

Минфин предложил перечислять в Пенсионный фонд России денежные средства, законность получения которых невозможно доказать. Как уточняет газета «Известия», законопроект внесли в правительство, новые нормы могут быть приняты в декабре 2020 года.



Сейчас в пользу государства можно конфисковать только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы. В Министерстве финансов уточнили, что эта мера касается всех граждан, а не только госслужащих.



Минфин пока не разъясняет, какой орган будет осуществлять проверки законности получения денежных средств. Кроме того, не названа минимальная сумма, которая «может вызвать сомнение контролирующих органов».

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