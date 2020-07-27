Путин наградит чиновников и блогеров за работу на голосовании по Конституции

12:30 | 28.07.2020

Путин наградит и поощрит ряд граждан, которые приняли участие в подготовке, проведении и информировании о голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.



По их словам, список потенциальных получателей государственных орденов, медалями и грамот уже составляется. По их словам, он получится объемным: поощрение получат чиновники администрации президента, представители регионов, Общероссийского народного фронта, члены Центризбиркома, некоторые участники рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, представители «Единой России», а также некоторые артисты и блогеры.



«Многие работали в этот период на благо страны. Например, Машков и Безруков бесплатно участвовали в концертах и акциях для тех, кто был на самоизоляции», — уточнил источник, близкий к Кремлю.

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