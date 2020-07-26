С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за нелегальный техосмотр

12:30 | 27.07.2020

С 27 июля в России вводится уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации. С этого дня для такого нарушения предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 480 часов, или до шести месяцев ареста.



Изменение связано со вступлением в силу поправки к статье 171 УК, согласно которой в список незаконного предпринимательства включается работа операторов ТО без аккредитации в случаях причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству, а также в случаях, связанных «с извлечением крупного дохода», передает РИА «Новости».

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