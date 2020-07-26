Россия оказалась на 20 месте по доступности бензина среди европейских стран

12:11 | 27.07.2020

Рейтинг стран Европы с самыми доступными для населения ценами на бензин возглавил Люксембург, сообщает РИА Новости. Жители этой страны могут купить около 3,2 тыс. л бензина на среднюю зарплату. Это связано с относительно невысокими ценами на топливо и размером заработка, который является одним из самых высоких в Европе.



Россия в этом списке находится на 20-м месте. На среднюю зарплату гражданина страны можно купить 924 литра 95-го бензина, говорится в исследовании.



На втором месте рейтинга оказалась Норвегия — 2,6 тыс. л. Также в топ-5 вошли Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут приобрести более 2,3 тыс. л бензина на свою среднемесячную зарплату, передает iz.ru.

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