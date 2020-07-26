Силовики предложили ввести в УК РФ уголовную статью «Налоговое мошенничество»

11:54 | 27.07.2020

Новую статью «Налоговое мошенничество» предложили правоохранители внести в Уголовный кодекс России, сообщила заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, передает iz.ru.



Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК. К ним также добавляется статья 159 «Мошенничество». При этом статья 199 предусматривает лишение свободы до шести лет, а 159 — до 10. Однако, по словам Леоненко, иногда одни и те же действия одних и тех лиц квалифицируют то по одной, то по другой статье, передает lenta.ru.



Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, законопроект разрабатывали совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.

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