Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа на домашнем стадионе ЦСКА

16:08 | 24.07.2020

Исполком Российского футбольного союза утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. Новый сезон стартует 7 августа, когда будет сыгран матч за Суперкубок России, который пройдёт на стадионе ЦСКА «ВЭБ Арене». В игре за Суперкубок встретятся чемпион России и обладатель Кубка России.



Новый сезон РПЛ стартует 8-9 августа. Заключительный тур должен будет состоятся 16 мая 2021 года. Пауза в чемпионате будет с 17 декабря по 26 февраля.

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