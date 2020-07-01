Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса в России

15:40 | 24.07.2020

Все ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, могут полностью снять в феврале. Об этом заявил глава Минздрава Мурашко, передает РИА Новости.



«Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведён», — ответил Мурашко на вопрос о прогнозе по снятию ограничений к февралю.



Считается, что распространение болезни приостанавливается, когда иммунитет есть у 60 процентов населения.

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