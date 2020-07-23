В Общественной палате РФ предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

12:01 | 24.07.2020

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения, сообщает RT.



Хамзаев предлагает взимать сбор в размере 30% с прибыли после уплаты всех необходимых налогов. В обращении он отмечает, что предприятия розничной торговли и общепита получают крупные доходы от продажи алкогольной и табачной продукции. Однако вся социальная нагрузка от злоупотребления этими продуктами ложится на государство.



Предлагаемые 30% целевого сбора предприятия розничной торговли и общепита должны будут перечислять на развитие системы здравоохранения в региональные бюджеты. При этом Хамзаев настаивает, что в стоимость товаров не должна закладываться сумма процента отчислений: цена в результате не должна вырасти больше чем на 10%, передает ren.tv.

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