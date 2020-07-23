Вступил в силу закон об упрощенном получении российского гражданства

10:44 | 24.07.2020

В России 24 июля вступил в силу закон об упрощении получения гражданства иностранцами. Документ был подписан Путиным 24 апреля текущего года.



Новый закон исключает при подаче заявления на гражданство требование о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств, сообщает РИА "Новости". Это также касается иностранцев, которые три года состоят в браке с россиянином и живут в России или имеют хотя бы одного родителя, имеющего российское гражданство и проживающего на территории страны.



Подача заявления для получения российского гражданства также будет упрощена для граждан Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана. Теперь они смогут подать его без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

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