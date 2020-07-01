Захвативший полковника полиции в Полтаве мужчина оказался участником АТО

17:02 | 23.07.2020

Стала известна личность мужчины, который взял в заложники сотрудника полиции и обменял его на начальника уголовного розыска области.



Мужчину зовут Роман Николаевич Скрипник. Он родился в 1988 году, воевал в Донбассе до 2019 года, пока военная кампания называлась Антитеррористической операцией (АТО). Также он ранее был судим за хранение и сбыт наркотиков.



Как напоминает Вести.ру, оперативники утром 23 июля попытались задержать Скрипника во время угона автомобиля, но тот схватил одного из полицейских и вытащил из кармана РГД-5. Во время переговоров начальник уголовного розыска полковник Виталий Шиян согласился предоставить злоумышленнику автомобиль «Богдан», но с условием, что он обменяет заложника на него. Страж порядка сел за руль, а подозреваемый – на место пассажира, после чего они направились за пределы города, предположительно, в сторону Киева.



В данный момент автомобиль находится в Решетиловском районе Полтавской области. Они передвигаются на автомобиле по просёлочным дорогам.

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