Производитель электромобилей Tesla отчитался о четвертом подряд прибыльном квартале

16:35 | 23.07.2020

Производитель электромобилей Tesla впервые получил прибыль четвертый квартал подряд, сообщается в отчете компании. Согласно опубликованному на сайте производителя отчету, выручка составила 6,04 миллиарда долларов при ожиданиях 5,37 миллиарда. При этом чистая прибыль составила 107 миллионов долларов (в первом квартале — 16 миллионов).



По мнению ряда аналитиков, хорошие показатели Tesla за второй квартал увеличивают вероятность включения ее акций в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, сообщает MarketWatch.

© «Вечерние ведомости»