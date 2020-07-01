Врио главы Хабаровского края Дегтярев отказался общаться с участниками акций протеста

16:20 | 23.07.2020

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Дегтярев не будет общаться с участниками акций протеста. Об этом он заявил в интервью телеведущему Соловьеву, передает РИА «Новости».



«Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами», - сказал Дегтярев.



Напомним, 20 июля Путин подписал указ об отстранении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен представитель ЛДПР, депутат Госдумы Дегтярев. После этого в регионе начались многотысячные акции в поддержку бывшего губернатора.

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