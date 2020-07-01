В Кремле назвали принцип открытия границ России после ограничений, связанных с пандемией

16:01 | 23.07.2020

Официальный представитель Кремля Песков прокомментировал дату открытия российских границ после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.



«Пока мы не слышали заявлений на этот счет из правительства России. Разумеется, открытие границ будет осуществляться на основе взаимности. Контакты осуществляются, но решение не принималось», — сказал Песков.



Как напоминает РИА «Новости», из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярные и чартерные авиарейсы в другие страны (исключением вывозных рейсов, которыми россияне возвращаются на родину, и некоторых других), а с 30 марта ограничила движение через сухопутную границу.

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