Интернет-казино и серые букмекерские конторы оказались главными спонсорами видеопиратов

13:54 | 23.07.2020

Крупнейшие интернет-казино и серые букмекерские конторы спонсируют деятельность пиратских онлайн-кинотеатров «на всех этапах производства и монетизации контента», от создания CamRip (так называемых экранок, записи видео в кинотеатре) версий фильмов и сериалов до их перевода и продвижения. Об этом говорится в исследовании компании Group-IB, которая специализируется в сфере информбезопасности, передает РБК.



Специалисты сообщили, что по принципу follow the money раскрыли огромную структуру, в которую вовлечены букмекеры, онлайн-казино, студии озвучивания пиратского контента, хостинги, соцсети и пиратские видеобалансеры (для показа видео и трансляций).



Лидерами на рынке незаконных казино, которые также инвестируют в контент, авторы исследования, в частности, назвали партнерские сервисы для привлечения аудитории Welcome Partners и Lucky Partners. Издание направило запрос в эти компании, на момент публикации новости ответа не получило.

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