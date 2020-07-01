В Конгрессе США одобрили демонтаж статуй конфедератов в здании Капитолия

13:40 | 23.07.2020

Палата представителей конгресса США, в которой демократическое большинство, поддержала демонтаж находящихся в здании Капитолия статуй конфедератов, сообщает Reuters.



Речь идет, в частности, о памятниках Роджеру Тони (узаконившему бесправное положение афроамериканцев генпрокурору США), Джону Брекинриджу (вице-президенту США, примкнувшему к Конфедерации), Чарльзу Эйкоку, Джону Кэлхуну, Джеймсу Кларку — политикам XIX века, поддерживавшим расовую сегрегацию и рабство.



Как напоминает РИА «Новости», по всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

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