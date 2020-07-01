В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами и опасное лавирование

13:30 | 23.07.2020

В Госдуме подготовили и направили на рассмотрение правительству законопроект, запрещающий мотоциклистам движение между рядами и опасное лавирование, сообщают «Известия».



Как передает издание, штраф может составить от трех до 15 тысяч рублей или от двух до шести месяцев лишения водительских прав.



Фиксировать правонарушение предлагается путем привлечения автоинспекции, а также с помощью камер наблюдения и видеорегистраторов.

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