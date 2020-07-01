Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на коммунальные услуги

12:47 | 23.07.2020

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев предложил снизить тарифы на тепло, поскольку, по его мнению, высокий уровень тарифов стал единственной причиной неплатежей. Он сказал это на заседании по подготовке региона к отопительному сезону, передает «Интерфакс».



«Надо посмотреть на то, чтобы попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр и субсидию», - сказал Дегтярев.



Он добавил, что регион в 2018 году занял 72-е место из 85 по доле расходов населения на коммунальные платежи.



Как напоминает РБК, Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля после того, как Путин отправил в отставку бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал с начала июля находится под арестом по обвинению в организации убийств.

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