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12:47 | 23.07.2020

Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на коммунальные услуги

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев предложил снизить тарифы на тепло, поскольку, по его мнению, высокий уровень тарифов стал единственной причиной неплатежей. Он сказал это на заседании по подготовке региона к отопительному сезону, передает «Интерфакс».

«Надо посмотреть на то, чтобы попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр и субсидию», - сказал Дегтярев.

Он добавил, что регион в 2018 году занял 72-е место из 85 по доле расходов населения на коммунальные платежи.

Как напоминает РБК, Дегтярев был назначен врио главы Хабаровского края 20 июля после того, как Путин отправил в отставку бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургал с начала июля находится под арестом по обвинению в организации убийств.

© «Вечерние ведомости»

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