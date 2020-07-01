Захватившего заложников в украинском Луцке мужчину обвинили в терроризме

16:36 | 22.07.2020

Захвативший заложников в украинском Луцке мужчина находится в СИЗО, ему предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «1+1».



Обвиняемого, по данным МВД, зовут Максим Кривош. Сам он представился как Максим Плохой. Мужчину отправят на психиатрическую экспертизу.



Как напоминает Kp.ru, накануне Кривош захватил пассажирский автобус в центре города Луцк на западе Украины. Он сам позвонил в полицию, представившись Максимом Плохим, и сообщил, что он вооружён, а при начале штурма он взорвёт автобус и ещё одно людное место. Он требовал от президента Украины Владимира Зеленского опубликовать видео со словами «Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем», а от других высокопоставленных чиновников — опубликовать записи «Я — террорист в законе».



Зеленский требование мужчины выполнил, после чего тот отпустил троих заложников. Спустя несколько минут Кривоша задержали, никто из находившихся в автобусе людей не пострадал, напоминает РБК.

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