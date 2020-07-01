Жириновский заявил, что Фургал еще до ареста хотел подать в отставку

16:18 | 22.07.2020

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал еще до ареста хотел подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края. «Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил — по собственному желанию», — сказал Жириновский.



Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в причастности к деятельности местной преступной группировке и организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах. Сам Фургал своей вины не признает. Из Хабаровска губернатора доставили в Москву, где суд арестовал его до 9 сентября, отмечает РБК.

© «Вечерние ведомости»