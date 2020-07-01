В американском Портленде полиция напала на съемочную группу Первого канала

15:29 | 22.07.2020

Полицейские в США атаковали российских журналистов, освещающих протесты в Портленде. Они разбили камеру и ударили сотрудников съёмочной группы Первого канала, передаёт РИА Новости. Отмечается, что журналисты снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд.



Протесты в Портленде продолжаются около полутора месяцев — они начались на фоне массовых беспорядков, вызванных из-за смерти чернокожего американца Джорджа Флойда, умершего из-за действий полицейских.

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