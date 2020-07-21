В России начались летные испытания новейшего транспортно-боевого вертолета

11:37 | 22.07.2020

Новейший транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ-ВН приступил к летным испытаниям, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») Андрей Богинский.



По его словам, строительство вертолётов Ми-8АМТШ-ВН ведётся параллельно с проведением опытно-конструкторских работ. «Национальный центр вертолётостроения уже приступил к полётам», — сказал он.



Как передает rg.ru, Ми-8АМТШ-ВН оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием: многофункциональные цифровые дисплеи в нем сочетаются с аналоговыми приборами. Кабина экипажа и основные агрегаты защищены новой броней из титанового сплава. Пол и борта грузовой кабины - до уровня иллюминаторов, - прикрывает съемная броня из кевлара.

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