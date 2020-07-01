Министр иностранных дел Украины назвал условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

15:56 | 21.07.2020

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие встречи президента Зеленского с Путиным в Крыму, передает «24 канал». Выступая на брифинге, Кулеба заявил, что встреча политиков в Крыму возможна только в случае возвращения полуострова в состав Украины.



Как отмечает РИА «Новости», Путин в понедельник принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе «Залив». Зеленский, по информации украинских СМИ, в это время отдыхает на острове Бирючий в Херсонской области недалеко от Крыма. Украинские СМИ предположили, что Путин и Зеленский могут провести тайную встречу.

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