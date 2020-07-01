Россия и мир
15:38 | 21.07.2020
Депутаты Госдумы приняли закон о трехдневном голосовании на выборах
Согласно инициативе, голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Кроме того, партии могут менять своих представителей в составе избирательных комиссий. Решение о многодневном голосовании может быть принято избирательной комиссией, организующей выборы, передает lenta.ru.
Поправки были внесены еще в 2012 году Медведевым, который тогда занимал должность президента России, отмечает ТК «Дождь».
© «Вечерние ведомости»
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