Депутаты Госдумы приняли закон о трехдневном голосовании на выборах

15:38 | 21.07.2020

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении поправки к избирательному законодательству, которые допускают проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней, сообщает «Интерфакс».



Согласно инициативе, голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Кроме того, партии могут менять своих представителей в составе избирательных комиссий. Решение о многодневном голосовании может быть принято избирательной комиссией, организующей выборы, передает lenta.ru.



Поправки были внесены еще в 2012 году Медведевым, который тогда занимал должность президента России, отмечает ТК «Дождь».

© «Вечерние ведомости»