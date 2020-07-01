В Кремле объяснили назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

15:33 | 21.07.2020

Путин, назначая Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края, руководствовался задачей наладить бесперебойную работу региональных властей, заявил пресс-секретарь президент РФ Песков.



На вопрос журналиста о том, что у Дегтярева нет управленческого опыта, Песков ответил: «Дегтярев имеет богатый опыт законодательной работы и активности. Кроме того, есть деловые качества Дегтярева, которые хорошо известны. Все вот это в совокупности и принималось во внимание», передает РБК.



Ранее во вторник Дегтярева представили правительству региона, он прибыл в аэропорт Хабаровска утром.

© «Вечерние ведомости»