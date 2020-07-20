The New York Times считает, что Германия выйдет из пандемии процветающей страной

14:08 | 21.07.2020

Экономика Германии станет сильнее и будет процветать после пандемии коронавируса, пишет The New York Times. Как отмечает издание, Берлин в борьбе с пандемией продемонстрировал свои сильные стороны. Среди них эффективные решения правительства, низкая долговая нагрузка, а также хорошая деловая репутация, которая защищает немецкий экспорт на фоне сокращения мировой торговли.



По данным издания, США и Китай накопили слишком много долгов, у Германии же они небольшие. Большинство рабочих Германии сохранили свои места и зарплаты благодаря государственной системе неполной занятости — компании получают выплаты за сохранение рабочих мест при неполном трудовом дне.

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