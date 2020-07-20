ВВС США выкупят предназначавшиеся для Турции истребители пятого поколения F-35A

14:03 | 21.07.2020

ВВС США решили выкупить у американской корпорации Lockheed Martin предназначавшиеся для Турции восемь истребителей пятого поколения F-35A, следует из заявления американского министерства обороны.



В заявлении военного ведомства отмечается, что приобретение восьми уже изготовленных для Турции F-35 (всего Турция предполагала купить 100 истребителей) проводится в рамках модификации уже заключённого ранее с Lockheed Martin контракта. Также изготовитель внесёт необходимые для ВВС США изменения в поставляемые самолёты.



Напомним, поставки американских истребителей F-35A в Турцию, которая ранее приобрела российские зенитные комплексы С-400, прекращены. Lockheed Martin распродает те самолеты, что успела произвести по ранее заключенному с Турцией контракту на сто истребителей. Также в США прекращена подготовка турецких пилотов F-35.

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