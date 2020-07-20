Санкт-Петербург возглавил рейтинг российских регионов по качеству жизни

13:57 | 21.07.2020

В пятерку лучших регионов для жизни вошли Санкт-Петербург, Москва, Белгородская, Московская и Воронежская области. Рейтинг качества жизни в российских регионах, подготовленный агентством «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и РБК, опубликован 21 июля.



Аналитики составляли рейтинг на основе ряда критериев, таких как уровень покупательской активности, доступность жилья, способность населения обслуживать кредиты, уровень официальной занятости и уровень накоплений населения. Также принимались во внимание климатические условия проживания.



В конец списка попали Тува, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия.

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