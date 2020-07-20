Журнал France Football впервые в истории отказался от вручения «Золотого мяча»

13:49 | 21.07.2020

Журнал France Football объявил о том, что в этом году не будет определять лучшего футболиста.



«Впервые с 1956 года «Золотой мяч» сделает перерыв. В 2020 году не будет победителя, поскольку после вдумчивого обдумывания выяснилось, что не все условия выполняются. Мы считаем, что этот год не может и не должен рассматриваться как обычный», — сообщается на сайте France Football.



Руководство издания уверено, что из-за пандемии коронавирусной инфекции футбольные первенства серьезно пострадали, поэтому выявление победителя станет несправедливым.



В прошлом году «Золотой мяч» был вручен форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

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